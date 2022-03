Ucrânia/Rússia

Moscovo e Kiev estabelecem corredores humanitários

Moscovo e Kiev estabelecem corredores humanitários © Bertrand Haeckler/RFI

Texto por: RFI 1 min

Russos e ucranianos acordaram, esta quarta-feira, o respeito do cessar-fogo para a retirada de civis em seis zonas onde se registam confrontos. Os corredores humanitários foram estabelecidos entre as 9h e as 21h locais.