Ucrânia: Conflitos militares “não interessam a ninguém" - Xi Jinping

Guerra na Ucrânia

A China e os Estados Unidos da América têm a responsabilidade de contribuir para a paz mundial, sublinhou esta sexta-feira o presidente chinês Xi Jinping ao seu homólogo americano Joe Biden.

Publicidade Continuar a ler

Numa conversa telefónica, Xi Jinping disse a Joe Biden que “a crise na Ucrânia é algo que não queremos ver”.

“Como membros permanentes dos Conselho de Segurança da ONU e como as duas primeiras economias mundiais, cabe-nos não apenas a boa condução das relações sino-americanas, mas também assumir as nossas responsabilidades internacionais e trabalhar para a paz e tranquilidade do mundo”.

Os conflitos militares “não interessam a ninguém”, sublinhou o presidente chinês, de acordo com os meios de comunicação oficiais do seu país, numa altura em que Washington pressiona Pequim para que se afaste claramente da Rússia.

A videochamada entre os dois líderes durou quase duas horas.

Previamente, as autoridades norte-americanas tinham avançado que nesta conversa, Joe Biden tencionava avisar Xi Jinping de que a China seria penalizada se ajudar a Rússia, nomeadamente no fornecimento de armas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro