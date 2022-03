Timor-Leste: Ramos-Horta lidera a contagem de votos

Timor-Leste

Em Timor-Leste, José Ramos-Horta lidera a contagem dos votos, numa altura em que está contabilizada mais de 75,5% da votação. Os dados são ainda provisórios.

Segundo dados oficiais provisórios, José Ramos-Horta lidera a contagem do escrutínio das maiores presidenciais timorenses de sempre, com um recorde de 16 candidatos e 859.613 eleitores.

Numa altura em que estão contabilizados mais de 75,5% dos votos, o ex-presidente e Prémio Nobel da Paz em 1996 aparece à frente da contagem com 201.781 votos e 46% da votação.

Em segundo lugar surge o actual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, com 98.321 votos e 22,42%. Em terceira posição aparece a vice-primeira-ministra, Armanda Berta dos Santos, quarto mais votado é Mariano Sabino, deputado do Partido Democrático e em quinta posição o ex-chefe das Forças Armadas, Lere Anan Timur.

Os dados provisórios foram avançados pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.

Em reacção aos resultados, José Ramos-Horta mostrou-se “positivo e entusiasmado”, todavia sublinhou a necessidade de aguardar pelos resultados oficiais.

Na corrida presidencial estavam 16 candidatos, sendo que o grande embate político é entre o actual Presidente, Francisco Guterres Lú-Olo, e Ramos-Horta, prémio Nobel da Paz em 1996 pela luta pela independência do seu país e também ex-Presidente. Lu-Olo conta com o apoio da FRETILIM e Ramos-Horta é candidato do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense.

Uma vitória à primeira volta requer que um dos 16 candidatos obtenha 50% mais um voto.

