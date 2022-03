Rússia acusa EUA de atrapalhar as negociações entre Moscovo e Kyiv

Ucrânia/Rússia

A Rússia acusou esta quarta-feira os Estados Unidos de estarem a atrapalhar as já difíceis negociações entre Moscovo e Kyiv.

Numa palestra numa universidade, Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, acusou Washington de beneficiar com o conflito com o objectivo de "dominar" a ordem mundial.

"As negociações são difíceis, porque o lado ucraniano muda constantemente de posição. É difícil descartar a impressão de que os nossos colegas americanos lhes estão a segurar as mãos. Se lerem as análises políticas, as nossas e as ocidentais, constatam que não é vantajoso para os norte-americanos terminar este processo rapidamente. Eles prevêem continuar a ‘regar’ a Ucrânia com armas (...) com a intenção de manter os combates o mais tempo possível".

Ontem à noite o Presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a falar com o homólogo russo, Vladimir Putin. Segundo a presidência francesa, Paris insistiu na necessidade de um acordo de cessar-fogo.

"Não há outra saída senão um cessar-fogo e negociações de boa-fé da Rússia com a Ucrânia. O Presidente da República [francesa] está ao lado da Ucrânia", pode ler-se no comunicado, sobre o oitavo telefonema de Macron com o líder russo desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de Fevereiro,

Do lado da presidência russa, apenas foi divulgado que a conversa ocorreu “por iniciativa francesa” e que o diálogo se concentrou na “situação na Ucrânia, incluindo as negociações em andamento".

