Hungria

Hungria: Viktor Orban vence eleições legislativas

Viktor Orban garante quarto mandato após vencer eleições na Hungria REUTERS - BERNADETT SZABO

Texto por: Cristiana Soares 1 min

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, venceu as eleições nacionais deste domingo. Um quarto mandato à frente do executivo, com os eleitores a valorizar a sua postura prudente em relação à guerra na Ucrânia e com a campanha baseada na defesa dos valores tradicionais cristãos.