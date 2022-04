Ucrânia: imagens de Busha chocam comunidade internacional

Ucrânia/Rússia

Ao 40° dia da invasão russa da Ucrânia, é a indignação qe domina a actualidade depois da descoberta de um cenário que faz antever a existência de crimes de guerra em Busha. A Ucrânia acusa a Rússia de ter cometido um “genocídio”, Moscovo nega, fala em provocação de Kyiv e convoca um conselho de Segurança da ONU.

A descoberta este sábado de inúmeros corpos de civis na localidade de Busha, nos arredores de Kyiv, depois da retirada das tropas russas, levaram a uma onda de choque generalizada.

As imagens mostram dezenas de cadáveres de civis, alguns com as mãos amarradas nas costas, executados com tiros na cabeça nas ruas de Busha. A divulgação destas imagens, acompanhada pelo testemunho de sobreviventes chocaram a Ucrânia e a comunidade internacional, com a multiplicação das reacções de indignação e a denúncia de “crimes de guerra”.

“As imagens que nos chegam de Busha são intoleráveis”, foi assim que o presidente francês Emmanuel Macron reagiu no Twitter. “São como murros no estômago”, disse o chefe da diplomacia norte-americana Anthony Blinken. A NATO denuncia actos “horríveis” e “absolutamente inaceitáveis”

“Profundamente chocado”, o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres sublinhou a “necessidade de um inquérito independente de forma a responsabilizar” os autores destas atrocidades.

Uma investigação também pedida pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson: “Os ataques abjectos que a Rússia cometeu contra civis inocentes em Irpin e Busha são provas suplementares de que Putin e o seu exército cometem crimes de guerra na Ucrânia”.

Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel anunciou que a União europeia vai “ajudar a Ucrânia e as ONG’s a reunirem as provas necessárias para ser dado seguimento nos tribunais internacionais”. Para tal, “as organizações internacionais devem ter acesso à região para documentar as atrocidades e reunir provas”, evidenciou o chanceles alemão Olaf Scholz.

Busha e Iprin, duas localidades nos arredores de Kyiv, foram palco de violentos combates desde a invasão russa da Ucrânia.

Busha estava nas mãos dos soldados russos desde o dia 27 de Fevereiro. Os bombardeamentos terminaram esta quinta-feira, depois das tropas de Moscovo se terem retirado.

As autoridades ucranianas dizem que 41O corpos de civis foram encontrados e acusam Moscovo de “genocídio”. O exército russo refuta as acusações e acusam Kyiv de fabricar imagens para “influenciar os médias ocidentais”. A Rússia convocou ainda um debate no Conselho de Segurança da ONU.

