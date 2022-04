Timor-Leste: contagem decrescente para a segunda volta das presidenciais

Timor-Leste

Contagem decrescente para a segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste. Na corrida estão José Ramos-Horta e Francisco Guterres Lú-Olo. O sufrágio está marcado para dia 19 de Abril.

Já se encontra em Timor-Leste uma missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para a segunda volta das eleições presidenciais. Os observadores vão estar no terreno de 13 a 22 de Abril.

A missão da CPLP é chefiada pelo embaixador angolano José Guerreiro Alves Primo, embaixador itinerante de Angola e antigo Secretário de Estado da Hotelaria e Turismo de Angola.

O diplomata angolano já tinha chefiado a missão de observação eleitoral que acompanhou a primeira volta das eleições presidenciais em Timor-Leste.

Trata-se de uma missão constituída por nove elementos, que vão testemunhar a fase final de campanha, a votação e a contagem dos votos.

José Ramos-Horta (esq.) acompanhado por Xanana Gusmão (dir.). AFP - VALENTINO DARIEL SOUSA

A segunda volta das presidenciais em Timor-Leste é disputada entre o ex-presidente e Prémio Nobel da Paz em 1996 José Ramos-Horta, que venceu a primeira volta, com 46,51% dos votos, e o presidente cessante Francisco Guterres Lú-Olo, com 22,14%. Lu-Olo conta com o apoio da FRETILIM e Ramos-Horta é candidato do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense.

Francisco Guterres Lú-Olo, actual Presidente de Timor-Leste. AFP - VALENTINO DARIEL SOUSA

Na primeira volta votaram 664.106 dos 859.613 eleitores inscritos, com a abstenção a cair em relação às eleições de 2017, para 22,74%.

