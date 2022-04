Moscovo anuncia ter destruído fábrica de armamento nos arredores de Kyiv

Ucrânia/Rússia

51° dia da invasão russa da Ucrânia. Moscovo anunciou ter destruído uma fábrica de armamento nos arredores de Kyiv e assegura que vai intensificar os bombardeamentos na capital ucraniana, como resposta aos ataques da Ucrânia em território russo.

Fortes explosões foram sentidas esta madrugada na capital ucraniana. Foram os bombardeamentos mais intensos nos arredores de Kyiv desde que o exército russo se tinha retirado da região para se concentrar na zona do Donbass.

As autoridades russas confirmaram que o cruzador de mísseis Moskva, a principal embarcação da frota russa no mar Negro, acabou por afundar quando estava a ser rebocado. Moscovo diz que o navio ficou danificado na sequência de uma explosão de munições que causou um incêndio. As autoridades ucranianas reclamam a autoria do sucedido e asseguram terem estado na base do ataque ao navio. A perda do cruzador de mísseis Moskva é “um duro golpe” para o exército russo, sublinhou esta quinta-feira o porta-voz do Pentágono.

Entretanto, ontem à noite, o chefe dos serviços secretos norte-americanos CIA, William Burns, alertou para a possibilidade da Rússia poder vir a recorrer a armas nucleares tácticas ou de fraca intensidade na Ucrânia, como forma de responder aos avanços que estão a efectuar no terreno.

