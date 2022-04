Israel: Tensão com a Jordânia no seguimento dos confrontos na Esplanada das Mesquitas

Israel/Palestina

Tensão com a Jordânia no seguimento dos confrontos na Esplanada das Mesquitas.

Depois de quatro meses de uma calma relativa, chegou ao fim um dos períodos mais longos de calma no país, com um primeiro tiro de roquete proveniente de Gaza a ser lançado ontem à noite. O roquete foi atribuído à Jihad islâmica.

O roquete acabou por ser interceptado pelo sistema antimíssil “Dama de Ferro”, sem provocar vítimas, nem estragos. Pouco depois, a aviação israelita bombardeou uma fábrica de armamento ligada ao Hamas.

A reacção de Telavive acabou por acentuar a tensão diplomática entre Israel e a Jordânia. O vice-primeiro-ministro da Jordânia, no Parlamento, criticou Israel pelos incidentes no fim-de-semana de Páscoa na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Ayman Safadi acabou mesmo por saudar os “atiradores de pedras”. De sublinhar que é a Jordânia que supervisiona este local onde se encontra o terceiro lugar sagrado do islão: a mesquita de Al-Aqsa.

Contrariamente ao que é habitual nas relações com Amã, Telavive já reagiu e o primeiro-ministro Naftali Bennett sublinhou que há limites que foram ultrapassados.

