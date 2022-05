Filipinas/Presidenciais

Filipinas: Filho do antigo ditador Marcos vence presidenciais

Ferdinand Marcos Júnior, filho do antigo ditador com o mesmo nome, venceu as eleições presidenciais nas Filipinas. AP - Aaron Favila

Texto por: Cristiana Soares 2 min

Ferdinand Marcos Júnior, filho do antigo ditador com o mesmo nome, venceu as eleições presidenciais nas Filipinas. Com 90% da votação apurada, Marcos Júnior conta com mais de 30 milhões de votos, mais do dobro que a sua rival.