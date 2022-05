Ucrânia/Rússia

Ucrânia: um terço da população é refugiada ou deslocada

Edifícios residenciais fortemente danificados, localizados perto da fábrica Azovstal, em Mariupol. 22 de Maio de 2022. REUTERS - PAVEL KLIMOV

Texto por: Cristiana Soares 1 min

A guerra na Ucrânia entra, esta terça-feira, no seu quarto mês, numa altura em que as tropas russas concentram a ofensiva na última bolsa de resistentes na região de Lugansk, no Donbass. Ontem, no Fórum Económico Mundial de Davos, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu “sanções máximas” contra Moscovo.