China: Milhares de documentos denunciam "reeducação" de uigures

Milhares de fotografias de detidos, entre os quais mulheres, menores e idosos, divulgados ontem trazem à tona a situação dos muçulmanos uigures em Xinjiang. Uma fuga de ficheiros atribuídos à polícia chinesa, que acontece no momento em que a alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, se encontra nesta região chinesa.

Os “Xinjiang Police Files” foram publicados esta terça-feira por um grupo de 14 meios de comunicação internacionais, entre eles o jornal vespertino francês Le Monde.

Os ficheiros em causa foram entregues por uma fonte anónima ao investigador alemão Adrian Zenz, o primeiro a acusar em 2018 o regime chinês de ter internado compulsivamente mais de um milhão de uigures nos centros de reeducação política.

Pequim sempre desmentiu as acusações, denunciando “a mentira do século" e garantindo que estes locais não passam de “centros de formação profissional” com o objectivo de afastar os uigures de movimentos terroristas e separatistas.

Todavia, as fotografias agora divulgadas tendem a mostrar que os "estagiários" presentes nesses centros não têm nada de voluntários.

Mais de 2.800 fotos de identidade dos detidos, entre elas, de Zeytunigul Ablehet, uma adolescente de 17 anos, detida por ter ouvido um discurso proibido, ou de Bilal Qasim, de 16 anos, aparentemente condenado por ligações a outros prisioneiros. A mais velha da lista é Anihan Hamit, uma mulher de 73 anos no momento da detenção.

Os documentos dão indicações de uma repressão ordenada e coordenada a partir do topo do Estado chinês.

Os ficheiros informáticos datados de 2000 a 2018 conservam o registo de mais de 20.000 uigures detidos, instruções, relatórios do trabalho policial, entre outros. Documentos escritos numa linguagem muito burocrática e abstracta, que descrevem, a partir do interior, a organização armada e coerciva dos novos campos ditos de "formação profissional”, assim como a organização das forças da polícia no terreno.

