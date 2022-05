Joe Biden: "quando vamos enfrentar o 'lobby' das armas?"

EUA/Tiroteio

Pelo menos 21 pessoas morreram, destas 19 crianças, num tiroteio, esta terça-feira, numa escola primária na cidade de Uvalde, no estado do Texas. Em reacção ao sucedido, o presidente norte-americano Joe Biden pediu que o país enfrente o “lobby” das armas.

De acordo com o governador do Texas, o atirador, um jovem de 18 anos, teria sido morto pelas forças policiais. O suspeito residente em Uvalde entrou na Robb Elementary School com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo.

Num discurso emocionado à nação, Joe Biden afirmou que quando se tornou Presidente não esperava ter de fazer este tipo de declarações novamente.

"Como nação, temos que perguntar: quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o 'lobby' das armas? (...) Estes tipos de tiroteios em massa não acontecem [noutros países] com a frequência que acontecem nos Estados Unidos. Porquê? Porque é que estamos dispostos a viver com essa carnificina? Porque é que continuamos a deixar isso acontecer?”, questionou o inquilino da casa Branca..

Biden foi mais longe e perguntou "onde está a nossa espinha dorsal para ter coragem de lidar e enfrentar os lobistas?”

O presidente norte-americano disse ainda estar "cansado" deste tipo de crimes no país, apelou à acção para travar "esta carnificina" e pediu “coragem para nos levantarmos contra esta indústria”.

Também a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, pediu “coragem para agir” sobre a regulamentação de armas, apelando a uma “política pública razoável e sensata”.

