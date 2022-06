Jorge Jesus assina contrato milionário com Fenerbahçe

Turquia/Fenerbahçe

Jorge Jesus assina hoje um contrato milionário com o Fenerbahçe, o mais galardoado dos clubes turcos de futebol. Adeptos e claques receberam a notícia com euforia.

Baba Jorge (pai Jorge) ou simplesmente Isa (Jesus em turco): estes são já dois dos diminutivos que a aficionada claque do Fenerbahçe – um dos grandes do futebol turco, chamam ao seu novo treinador. Ontem, quando o avião privado que transportou o treinador de futebol Jorge Jesus de Lisboa para Istambul aterrou, perto das 2h00 da madrugada, várias centenas de adeptos recebiam o novo técnico, no exterior do aeroporto de Sabiha Goçken.

Os adeptos do Fenerbahçe querem que Jesus lhes traga títulos - apesar de ser o clube turco com mais campeonatos de futebol, 28, contra os 23 dos rivais Galatasaray e os 21 do Besiktas, a verdade é que o Fenerbahçe já não ganha um título há nove épocas. Este ano, acabou a liga em segundo lugar, a oito pontos do campeão Trabzonspor, e irá disputar na próxima época as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus é a última aposta de Yildirim Ali Koç, o presidente do Fenerbahçe desde 2018. Koç é o filho mais novo de Rahmi Koç, um magnata dos negócios, que lidera um poderoso conglomerado industrial e comercial – a família Koç é a mais rica da Turquia.

Jorge Jesus será o segundo treinador português do Fenerbahçe, depois de Victor Pereira, que treinou os canários (como é conhecido o clube) em 2015-2016 e depois em 2021, e sucede a uma longa lista de treinadores conhecidos, como os holandeses Erwin Koeman, Phillip Cocu e Dick Advocaat, o alemão Christoph Daum ou o espanhol Luis Aragonés.

Jesus, que está acompanhado em Istambul pelo seu advogado, e também pelo filho, assinará por uma época um contrato total que totaliza 6 milhões de euros, que se traduz num ordenado líquido de cerca de 3 milhões de euros.

Jorge Jesus já treinou o Sporting, o Benfica (onde venceu três campeonatos) e o Braga em Portugal, e levou o clube brasileiro Flamengo ao título de campeão brasileiro e de vencedor da Copa Libertadores, em 2019. Os fervorosos adeptos do Fenerbahçe esperam agora que Jesus ganhe também o campeonato turco.

