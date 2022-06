Ucrânia

Ucrânia: 5,2 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária urgente

Cerca de 5,2 milhões de crianças ucranianas precisam urgentemente de ajuda humanitária. AFP - DIMITAR DILKOFF

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Cerca de 5,2 milhões de crianças ucranianas precisam urgentemente de ajuda humanitária. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgado hoje para coincidir com as comemorações do Dia da Criança.