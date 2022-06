Deslocação de Macron, Scholz e Draghi a Kyiv antes do G7

Ucrânia

O presidente francês, o chanceler alemão e o primeiro-ministro italiano devem visitar a capital ucraniana antes da cimeira do G7, que se realiza de 26 a 28 de Junho na Alemanha.

A notícia é avançada pelo jornal alemão Bild am Sonntag que cita fontes do Eliseu e do Governo de Volodymyr Zelensky. Todavia, sublinham as agências de notícias Reuters e AFP, Paris, Berlim e Roma não confirmam nem desmentem esta possível deslocação.

Ainda nenhum dos três dirigentes, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi, se deslocou a Kyiv desde a invasão russa, que começou a 24 de Fevereiro.

Ao 109° dia de guerra os combates intensificam-se na região de Severodonetsk. O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky garante que a resistência no Donbass está firme e anuncia algumas reconquistas.

Também um ataque russo na localidade de Tchortkiv, no oeste da Ucrânia, zona até agora poupada pela violência, acabou por ferir pelo menos 22 pessoas.

Entretanto, foi restabelecida a comunicação entre a central nuclear ucraniana de Zapotijjia, no sul do país, sob controlo russo desde o início de Março, e a Agência Internacional de Energia Atómica, anunciou o operador ucraniano Energoatom.

