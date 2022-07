Rússia conquista Lysychansk e anuncia controlo total de Lugansk

Ucrânia/Rússia

A Rússia anunciou esta tarde o controlo total de Lugansk, depois das forças russas e dos grupos separatistas na Ucrânia oriental terem conquistado a cidade de Lysychansk, que era o último grande reduto ucraniano na região de Lugansk.

A informação foi avançada pelo Ministério da Defesa russo citado pela agência de notícias estatal: o ministro da Defesa russo “Serguei Shoigu informou o comandante supremo das forças armadas russas, Vladimir Putin, da libertação da república popular de Lugansk”, no Donbass, depois de conquistada a cidade-chave de Lysychansk, alvo de combates intensos nos últimos dias.

A agência AFP acrescenta ainda que o comunicado avança que as forças russas e os seus aliados separatistas tomaram "o controlo completo de Lysychansk e outras cidades próximas, entre as quais Belogorovka, Novodroujesk, Maloriazantsevo e Belaya Gora".

Pouco antes deste comunicado, o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konachenkov, tinha sublinhado que os combates continuavam em Lysychansk, que as as tropas russas tinham capturado as aldeias em redor da cidade e que as forças ucranianas estavam completamente cercadas.

Um dos pontos quentes do conflito tem sido as regiões de Lugansk e Donetsk, no Donbass, onde a Rússia tem tentado expulsar as tropas ucranianas com a ajuda dos separatistas, que desde 2014 combatem a favor de Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou, este domingo, para a existência de mais de 2600 cidades e vilas ocupadas pelos russos na Ucrânia: "A maioria delas precisa de ser reconstruída, centenas delas foram completamente destruídas pelo exército russo”.

Zelensky disse ainda que desde que começou o conflito, Kyiv já conseguiu recuperar 1027 lugares.

