NASA cancela lançamento do novo foguetão lunar por fuga de combustível

Foi cancelado o lançamento previsto para hoje do novo foguetão lunar, por fuga de combustível. Já na segunda-feira a descolagem ter sido cancelada devido a uma série de problemas técnicos.

O lançamento estava previsto para Cabo Canaveral, na Florida, com uma "janela de oportunidade" de duas horas que se abria hoje às 20:17 de Paris. Todavia a NASA adiou o lançamento de hoje e, até ao momento, não indicou nova data para uma futura tentativa.

O lançamento do novo foguetão lunar SLS, que será o primeiro da plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy, na Florida, marcará o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025. A última alunagem foi há cerca de 50 anos, em Dezembro de 1972.

