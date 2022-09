Chilenos votam referendo sobre nova Constituição

Chile/Referendo

Este domingo é dia de referendo no Chile, os chilenos são chamados às urnas para aprovar ou chumbar a nova Constituição. O texto foi amplamente debatido e a população encontra-se polarizada.

Paridade e direitos sociais garantidos, reconhecimento de um estado plurinacional e até a regionalização são algumas das propostas deste documento considerado progressista pelos observadores internacionais. Todavia, internamente está longe de ser um documento unânime.

O texto constitucional reflecte o peso da esquerda e das forças progressistas que dominam a Assembleia Constituinte, eleita em Maio de 2021.

O documento traz avanços e inovações que o fazem único no mundo, como o reconhecimento expresso da crise climática, introduz um longo catálogo de direitos sociais que passam a estar garantidos à população e reconhece oficialmente a existência de onze “povos e nações originárias”, garantindo-lhes amplos direitos políticos.

Os analistas dizem que a obrigatoriedade do voto torna o quadro mais complicado, todavia se o “não” à nova Constituição vencer, o Chile pode voltar a mergulhar numa crise política.

A actual Constituição chilena data de 1980, redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet. Foi parcialmente revista em 2005.

Ana Figueiredo, professora universitária em Santiago, capital do Chile, sublinha que este será um dia longo e que de acordo com as notícias os chilenos estão mobilizados.

