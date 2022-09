Papa Francisco beatifica "papa sorridente"

Vaticano

Um poster com a imagem do papa João Paulo I foi colocado na fachada da Basílica de São Pedro, 4 de Setembro de 2022.

João Paulo I, que foi papa apenas durante 33 dias e que morreu prematuramente em 1978, foi hoje beatificado pelo papa Francisco. Entre os fiéis na Praça de São Pedro e debaixo de chuva esteve o presidente italiano, Sergio Mattarella, para assistir à missa de beatificação.

Publicidade Continuar a ler

No Vaticano, numa missa diante de milhares de fiéis, João Paulo I foi hoje beatificado pelo papa Francisco. A beatificação é uma fase antes da canonização e de tornar "santo" João Paulo I, que também ficou conhecido como o "papa sorridente".

"Com um sorriso, Albino Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma Igreja com um rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não endurece os corações, que não se queixa e que não guarde ressentimentos, que não seja raivoso, nem intolerante, que não se apresente de maneira mal-humorada, que não sofra de nostalgia do passado”, sublinhou o sumo pontífice na homilia.

Albino Luciani, João Paulo I, foi o último papa italiano, popular e próximo do povo, sucedeu Paulo VI em Agosto de 1978, aos 65 anos. Todavia, morreu 33 dias e seis horas depois, vítima de um ataque cardíaco.

Nenhuma autópsia foi realizada para confirmar a causa de sua morte, que acabou por ficar marcada por muitas inconsistências e informações falsas e até alimentou a teoria de um homicídio por envenenamento, na medida em que João Paulo I queria colocar ordem nos negócios da Igreja e, em particular, no desfalque financeiro dentro do Banco do Vaticano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro