Furacão Ian provoca inundações "catastróficas" na Florida

Florida/Furacão

O furacão Ian, uma das tempestades mais fortes já registadas nos Estados Unidos, causou inundações "catastróficas" e deixou mais de dois milhões de pessoas sem electricidade. Vinte pessoas desapareceram, na sequência do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes cubanos, perto do arquipélago de Keys.

Publicidade Continuar a ler

O pujante furacão Ian “varreu” esta quarta-feira a Florida. Segundo o Centro Nacional de Furacões norte-americano o "centro do furacão Ian atingiu a costa perto de Key Coast, Florida, como um furacão de categoria quatro", o segundo nível mais elevado da escala.

Às 15h05 locais o furacão acompanhado de ventos a atingirem os 185 km/h e chuvas torrenciais entrou na Florida deixando um rasto de destruição e inundações "catastróficas”.

Mais de dois milhões de lares estão sem electricidade, principalmente as casas que se situam na rota do furacão, de acordo com o portal PowerOutage, que recolhe informação sobre apagões nos Estados Unidos.

A localidade de Punta Gorda ficou na escuridão total, apenas meia dúzia de edifícios equipados com geradores tinham luz. O vento forte e a chuva torrencial arrancaram a sinalização, telhados e árvores.

O cenário reproduz-se, não muito longe, da cidade de Nápoles, no sudoeste da Florida, imagens de ruas inundadas, carros a flutuar consoante a corrente. Também em Fort Myers as inundações foram de tal forma graves que os diferentes bairros pareciam lagos. As autoridades avançam mesmo que os ventos alcançaram os 241 quilómetros por hora e as chuvas causaram inundações de até 5,4 metros.

Antes da chegada do Ian, cerca de 2,5 milhões de pessoas tinham recebido ordens para abandonar as casas em 18 condados, no sudoeste da Florida.

À medida que a tempestade avança para o interior do estado, são esperadas "vagas catastróficas de tempestades, ventos e inundações", afirma o Centro Nacional de Furacões norte-americano, que descreveu este furacão como "extremamente perigoso".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro