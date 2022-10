Mais de 100 empresas portuguesas no salão mundial do agro-alimentar

Portugal/SIAL

Decorre até ao dia 19, nos arredores de Paris o SIAL, salão mundial da indústria agro-alimentar. Um evento de capital importância para as empresas que operam no tabuleiro do comércio alimentar. Portugal participa com 105 empresas.

Durante cinco dias, profissionais do agro-alimentar do mundo inteiro reúnem-se em Paris. Em cima da mesa, os negócios e a aposta nos alimentos do futuro. Todavia, nesta edição impõe-se como convidada de última hora a temática do preço da energia. O SIAL acontece a cada dois anos e a última edição remonta a 2018, uma vez que a de 2020 foi anulada devido à crise pandémica da COVID-19.

Num espaço equivalente a 100 hipermercados, o parque de exposições de Villepinte é por estes dias “terreno de caça” para os industriais e compradores, ávidos de inspiração e contratos. Uma edição que acontece em plena crise inflacionista provocada pela crise sanitária seguida da guerra na Ucrânia.

Neste ambiente de indústria sufocada pelo custo das matérias-primas agrícolas, embalagens, salários, gás e electricidade, entre outros, pedem à grande distribuição que compre mais caro os produtos e às autoridades que fixem um tecto no preço da energia.

Sete mil expositores provenientes de 120 países, segundo a organização, com os olhos postos nos mais de 300.000 visitantes esperados.

De Portugal, uma comitiva de 105 empresas. “Um sector que em 2021 cresceu 13%”, como referiu, ao microfone da RFI, Teresa Coelho, secretária de Estado das Pescas, que se deslocou este domingo a Villepinte.

“O nosso sector agro-alimentar é muito importante em termos de exportações. É um sector que em 2021 cresceu 13%. Vale actualmente 7.240 milhões de euros. Em 2022 estamos a crescer em cerca de 20% em valor.

No que respeita aos produtos do mar, em 2021 também crescemos e em 2022 estamos a crescer na ordem dos 13.1%. Na área dos produtos do mar, temos as exportações no montante de mais de mil milhões de euros, portanto também está a crescer.

Em relação aos produtos do mar, França é o terceiro maior mercado para onde exportamos. No ano passado exportamos cerca de 53% para França do total das nossas exportações em conservas de peixe.

A feira, de facto, é um dos grandes salões do agro-alimentar e nós estamos muito bem representados.

Temos 105 empresas este ano no salão, de todas as áreas do agro-alimentar. Vale a pena vir visitar e ver como Portugal está bem representado.”

O Sial é apadrinhado pelo chefe argentino Mauro Colagreco e pretende promover igualmente “o comer saudável”, produtos mais saudáveis e sustentáveis para o consumidor e para o planeta.

Rotulado, de forma recorrente, de não promover uma alimentação saudável, com produtos muito gordos, muito doces ou muito transformados, de ser dependente de embalagens de plástico e de contribuir para o desperdício alimentar, a indústria agro-alimentar procura novos trilhos onde a segurança sanitária dos produtos, alimentação saudável e sustentável possam caminhar de mãos dadas.

Teresa Coelho, secretária de Estado das Pescas, sublinha que o “consumo saudável e sustentável” é já uma preocupação no agro-alimentar português.

“As nossas empresas têm todos produtos inovadores e, de facto, sente-se que o público pára nas empresas para perceber como é que nos estamos a afirmar. Ao nível dos produtos do mar, temos hambúrgueres de cavala, hambúrgueres de salmão, temos pratos já pré-preparados de pescado, etc.

Percebe-se que as empresas têm vindo a inovar, de uma tal maneira que temos produtos completamente diferentes. Também temos produtos tradicionais que já têm uma marca no mundo.

Temos as questões de saúde, do consumo sustentável e do consumo saudável. Nós percebemos que o cliente, o consumidor, está muito preocupado com a questão da sustentabilidade, da saúde, do consumo saudável, desperdícios...

Temos empresas que já exportam para o mercado francês mas que lhes interessa afirmar-se neste salão que tem 7.200 produtores de 119 países. Além de solidificar a exposição no mercado francês, as empresas querem também conquistar novos mercados e podem aqui apresentar os seus produtos e, portanto, a feira é um valor acrescentado.”

A edição de 2022 do SIAL decorre até dia 19 de Outubro, no parque de exposições de Villepinte, arredores de Paris. O certame conta com 7.000 expositores provenientes de 120 países e são esperados mais de 300.000 visitantes esperados.

