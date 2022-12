União Europeia anuncia acordo sobre reforma alargada do mercado de carbono

União Europeia/Clima

A União Europeia anunciou esta manhã um acordo sobre uma reforma alargada do mercado de carbono, passo fundamental no plano climático europeu.

Publicidade Continuar a ler

Fim gradual dos "direitos de poluição" gratuitos atribuídos à indústria, taxação das emissões ligadas ao aquecimento de edifícios e ao transporte rodoviário, fundos sociais para a transição… A União Europeia chegou este domingo, 18 de Dezembro de 2022, a um acordo sobre uma reforma alargada do mercado de carbono, passo fundamental no plano climático europeu.

Esta reforma, a várias etapas, proposta em Julho de 2021 pela Comissão Europeia, deve servir para conseguir alcançar os ambiciosos objectivos de redução de gases com efeito de estufa do plano climático dos “27”.

Para cobrir as emissões de dióxido de carbono (CO2), os produtores de electricidade e as indústrias de energia na UE devem actualmente adquirir "licenças de poluição" no Regime de Comércio de Emissões da União Europeia (ETS), criado em 2005, e aplicável a 40% das emissões do continente.

Nos termos do novo acordo, as quotas globais criadas pelos estados vão sendo reduzidas, com o passar do tempo, para obrigar e fomentar a indústria a poluir menos.

O ritmo de redução das licenças propostas será acelerado, com uma redução de 62% até 2030.

“O preço do carbono será fixado nos 100 euros/tonelada para estas indústrias. Nenhum outro continente apresenta um preço do carbono tão ambicioso”, sublinhou Pascal Canfin, presidente da comissão de Ambiente do Parlamento Europeu.

O mercado do carbono será alargado, gradualmente, ao sector marítimo, às emissões dos voos internos no espaço europeu, e a partir de 2028 os locais de incineração de resíduos serão sujeitos a um estudo favorável por Bruxelas.

A questão mais controversa foi a proposta da Comissão Europeia de criar um segundo mercado de carbono (ETS2) para o aquecimento de edifícios e combustíveis rodoviários.Considerando o impacto social da medida, os deputados europeus defenderam a aplicação inicial a edifícios de escritórios e veículos pesados de mercadorias.

As famílias também vão pagar um preço de carbono sobre o combustível e gás ou aquecimento a partir de 2027, mas este preço será limitado a 45 euros/tonelada até 2030, todavia se o actual aumento dos preços da energia continuar, a entrada em vigor da medida será adiada para 2028.

As receitas do novo mercado de carbono vão servir para financiar um Fundo Climático Social de 86,7 mil milhões de euros, criado para ajudar as famílias e empresas vulneráveis à transição energética.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro