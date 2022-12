Elon Musk anuncia saída do Twitter assim que encontrar substituto

Twitter

© Miguel Roberts / The Brownsville Herald, via AP

LElon Musk anuncia saída do Twitter assim que encontrar substituto.

Elon Musk anunciou a sua saída da liderança da rede social Twitter após a realização de uma sondagem que lhe foi desfavorável. O bilionário procura agora "alguém parvo o suficiente" para o substituir.

Publicidade Continuar a ler

Esta quarta-feira, 21 de Dezembro de 2022, Elon Musk anunciou a demissão do cargo de Presidente do Conselho de Administração do Twitter, garantindo que assim que encontrar substituto ficará apenas “a gerir equipas de softwares e servidores”.

"Devo deixar a liderança do Twitter?", foi a sondagem lançada por Elon Musk. a maioria respondeu que “sim”. Dez milhões de pessoas, 57%, votaram a favor da demissão do bilionário. Participaram na sondagem 17 milhões de utilizadores.

O bilionário lançou uma sondagem em que perguntou aos utilizadores do Twitter se queriam que continuasse à frente da empresa e disse que abandonaria o cargo se essa fosse a vontade da maioria. Para as próximas sondagens relacionadas com o Twitter, Musk anunciou que apenas os utilizadores que paguem contas certificadas poderão votar.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro