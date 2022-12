Volodimir Zelensky em Washington para discursar no Congresso

Ucrânia/Estados Unidos

Pela primeira vez desde que começou a invasão russa da Ucrânia, Volodimir Zelensky deixou o país rumo aos Estados Unidos da América. O Presidente ucraniano será recebido pelo homólogo norte-americano Joe Biden e depois deverá discursar no congresso americano.

É a primeira deslocação ao exterior de Volodimir Zelensky desde que começou a guerra na Ucrânia a 24 de Fevereiro de 2021.

Na terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tinha escrito aos democratas eleitos a pedir-lhe para estarem presencialmente esta quarta-feira numa sessão de extrema importância para a democracia.

Já na sua deslocação surpresa junto da frente de batalha em Bakhmout, os soldados tinham dado a Volodimir Zelensky uma bandeira para ser entregue no Congresso. Todavia a deslocação do presidente ucraniano, provavelmente por motivos de segurança, demorou a ser confirmada oficialmente.

A visita confirma o apoio de Washington a Kyiv “o tempo que for necessário" garantiu Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. Que acrescentou que há 300 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia e há 300 dias que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia económica e militarmente.

Nesse sentido, foi anunciado um novo pacote de ajuda militar orçado em cerca de 2 mil milhões de dólares. Um envelope “significativo” que integra, de acordo com uma alto responsável americano, uma bateria de mísseis Patriot, um equipamento de defesa antiaérea de precisão de longo alcance.

Esta é a primeira deslocação internacional do presidente ucraniano desde o início da invasão russa do seu país. Até ao momento, foi sempre a sua esposa que se deslocou a Washington, com Zelensky a privilegiar a presença em território nacional e as negociações com o Congresso à distância, além das inúmeras chamadas telefónicas trocadas com Joe Biden.

Esta quarta-feira, depois de um encontro ao início da tarde, os dois chefes de estado devem realizar uma conferência de imprensa conjunta. A seguir, Zelensky vai dirigir-se ao Congresso.

De sublinhar que os senadores e representantes debatem este fim de ano uma nova linha de crédito a favor da Ucrânia de mais de 45 mil milhões de dólares. Todavia, os eleitos da futura maioria republicana da Câmara dos Representantes já fizeram saber que se acabaram os cheques em branco endossados à Ucrânia. É precisamente para pedir a manutenção do apoio que Zelensky faz questão de se dirigir presencialmente aos congressistas.

