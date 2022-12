Dinheiro entregue à Ucrânia é “um investimento na liberdade e segurança global”

Ucrânia/Estados Unidos

Volodimir Zelensky reuniu-se na Casa Branca com Joe Biden.

Volodimir Zelensky garante que o dinheiro entregue pelos Estados Unidos à Ucrânia “não é caridade”, mas “um investimento na liberdade” e na “segurança global”. As palavras do presidente ucraniano foram proferidas, esta quarta-feira, 21 de Dezembro de 2022, perante o Congresso norte-americano.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, salientou esta quarta-feira, perante o Congresso norte-americano, que o dinheiro entregue pelos Estados Unidos à Ucrânia “não é caridade”, mas “um investimento na liberdade” e na “segurança global”.

Volodimir Zelensky foi recebido com uma ovação por parte dos congressistas norte-americanos. Sublinhou que “contra todas as probabilidades” a Ucrânia ainda está de pé, “viva e em luta".

Num discurso em inglês, o presidente ucraniano na sua primeira deslocação desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de Fevereiro, acrescentou que “a tirania russa” já não representa nenhum controlo sobre a Ucrânia e realçou que o conflito em curso testa a democracia mundial.

Sobre o moderno sistema de defesa Patriot, que os Estados Unidos vão entregar a Kyiv, Zelensky espera que ajude a “parar o terror russo”. No seu discurso, realçou que provavelmente o país não tem armamento suficiente: "Será suficiente? Sinceramente, nem por isso". E acrescentou que os soldados ucranianos são capazes de operar “tanques e aviões americanos", equipamento que até agora Washington se recusou a fornecer.

O líder de Kyiv lembrou que o dinheiro americano entregue à Ucrânia “não é caridade”, mas um “investimento na liberdade e segurança global”.

Zelensky aproveitou o momento para fazer um paralelismo com o Irão, criticando o encontro entre “dois estados terroristas”: “os drones mortais enviados pelo Irão para a Rússia às centenas tornaram-se uma ameaça para as nossas infra-estruturas estratégicas”. De sublinhar que o Irão é um tema caro ao Presidente Biden, acusado pelo campo republicano de ser demasiado complacente com Teerão.

O discurso no Congresso foi a segunda paragem da deslocação de Zelensky a Washington, antes reuniu-se na Casa Branca com o homólogo norte-americano Joe Biden.

Biden sublinhou que os Estados Unidos defendem uma “paz justa” para a Ucrânia e manterão o apoio militar, em concreto para defesa aérea.

Entretanto a Rússia e a China estão a realizar exercícios navais conjuntos até dia 27 de Dezembro. Exercícios que envolvem o lançamento de mísseis e artilharia no Mar da China Oriental, com "o principal objectivo de fortalecer a cooperação naval entre a Rússia e a China, e manter a paz e a estabilidade na região da Ásia-Pacífico", segundo o Ministério de Defesa russo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro