Israel: Benjamin Netanyahu anuncia coligação para novo Governo

Israel

Benjamin Netanyahu garante ter alcançado um acordo para a formação de um novo executivo de coligação, que vai reunir partidos ultra-ortodoxos e de extrema-direita.

Publicidade Continuar a ler

É o regresso do ex-primeiro-ministro de Israel ao poder. Poucos minutos depois da meia-noite desta quinta-feira, 22 de Dezembro de 2022, data limite para a formalização do acordo junto do Presidente Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu anunciou o compromisso político que segundo ele “irá beneficiar todos os cidadãos israelitas”.

O novo elenco governativo liderado por “Bibi”, será composto por vários partidos ultra-ortodoxos e de extrema-direita. Uma coligação que deve servir para reforçar o papel do parlamento sobre o poder judicial, reforçar os poderes e competências da polícia e autorizar novos colonatos na Cisjordânia.

Apesar de acusações de corrupção e abuso de poder, Benjamin Netanyahu regressa à liderança israelita na sequência das quintas eleições legislativas em menos de quatro anos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro