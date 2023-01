O último adeus a Bento XVI

Bento XVI

O Papa Francisco prestou homenagem, esta quinta-feira, 05 de Janeiro de 2023, ao seu antecessor Bento XVI, falecido este sábado aos 95 anos. As cerimónias fúnebres do ex-pontífice alemão decorreram dentro do quadro solene na Praça de São-Pedro, na presença de 50.000 fiéis, entre eles chefes de Estado e representantes monárquicos.

A urna de Bento XVI, falecido no sábado aos 95 anos de idade, foi transportada esta quinta-feira de manhã, no âmbito das cerimónias fúnebres presididas pelo Papa Francisco, para o interior da Basílica de São Pedro. O caixão de madeira que transportava o corpo de Joseph Ratzinger, saiu da Praça de São Pedro debaixo de aplausos dos fiéis.

O Papa emérito foi enterrado na cripta onde estiveram os restos mortais de João Paulo II, até sua beatificação em 2011.

“Também nós, firmemente ligados às últimas palavras do Senhor e ao testemunho que marcou a sua vida, queremos, como comunidade eclesial, seguir as suas pegadas e confiar o nosso irmão nas mãos do Pai: que estas mãos de misericórdia encontrem a sua lâmpada acesa com o azeite do Evangelho, que ele difundiu e testemunhou ao longo sua vida.

Bento (...) que a tua felicidade seja plena ao ouvir a voz [de Deus] de forma definitiva e para sempre", sublinhou o Papa Francisco durante a homilia.

Rodeado por cinco cardeais, Francisco chegou em cadeira de rodas junto do simples caixão de madeira de Bento XVI. Na urna foi colocada uma cópia dos evangelhos. A cerimónia durou 1h20m e ficou marcada por cânticos e orações.

A missa, de matriz latina e celebrada em várias línguas, foi concelebrada por mais de 4.000 cardeais, bispos e padres. O carácter excepcional da cerimónia residiu precisamente na presença de um papa no funeral do seu antecessor, algo inédito na história recente da Igreja.

Ao final da cerimónia, o caixão foi transportado para dentro da majestosa Basílica de São Pedro para ser enterrado na cripta onde João Paulo II descansou até sua beatificação em 2011.

