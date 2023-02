Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: Vida em Irpin volta ao normal, após um mês de ocupação russa

Áudio 01:32

Os residentes tiram os seus pertences da sua casa arruinada pelos bombardeamentos russos em Irpin, perto de Kyiv, Ucrânia, sábado, 21 de Maio de 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky) AP - Efrem Lukatsky

Texto por: José Pedro Frazão 2 min

Irpin – Um ano depois da invasão russa, a recuperação de uma das cidades mais atingidas na área metropolitana de Kiev faz-se agora já com preocupações ambientais. Em Irpin, onde morreram 300 dos 1600 civis da região, a reabilitação está em curso e a vida está praticamente normalizada. Para além da reconstrução das habitações, o maior desafio parece agora também ultrapassado... IRPIN, que esteve um mês sob ocupação parcial russa, há um ano, já tem quase todas as casas com electricidade.