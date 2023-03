Ucrânia/ONU

Ucrânia: Guterres a caminho de Kyiv

António Guterres numa deslocação a Borodianka, perto Kyiv, Ucrânia. Abril de 2022. © Reuters/Gleb Garanich

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Deslocação a Kyiv do secretário-geral da ONU, António Guterres, onde amanhã, quarta-feira, 08 de Março de 2023, encontrará o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em cima da mesa a renegociação do acordo com Moscovo sobre as exportações de cereais a partir dos portos do mar Negro.