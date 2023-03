Ucrânia/Rússia

Exportação cereais: Rússia anuncia prolongamento por 60 dias, Ucrânia denuncia incumprimento

O navio Razoni, com 26 000 toneladas de milho a bordo, à saída do porto de Odessa, Ucrânia, em direcção ao Líbano e à Turquia. © AP/SIPA

Texto por: Cristiana Soares 1 min

A Rússia anunciou esta manhã o prolongamento por 60 dias do acordo que permite a exportação de cereais a partir dos portos ucranianos do Mar Negro. A Ucrânia sublinha que extensão do acordo por 60 dias está em desacordo com o que foi acordado. As Nações Unidas asseguram que as negociações continuam.