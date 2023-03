Turquia disposta a ratificar a adesão da Finlândia à NATO

Turquia/NATO

O presidente finlandês deslocou-se à Turquia para se encontrar com o seu homólogo turco Recep Erdogan e tentar obter luz verde para sua adesão à NATO, um processo bloqueado há uma dezena de meses.

O presidente finlandês Sauli Niinisto recebeu hoje de Recep Tayyip Erdogan, o seu homólogo turco, garantias que o parlamento turco irá ratificar a adesão da Finlândia à NATO até meados de Abril, ainda antes das eleições turcas no próximo dia 14 de Maio, durante um encontro entre os dois na capital turca.

O presidente finlandês chegou ontem, quinta-feira, 16 de Março de 2023, à Turquia para uma visita de Estado, e esteve ontem em Kahramanmaras, uma das cidades afectadas pelos terramotos do início de Fevereiro.

O processo adesão da Suécia e da Finlândia à NATO tem sido bloqueado por Ancara, mas Erdogan anunciou há dias que iria “cumprir as suas promessas” com Helsínquia, que Ancara considera estar na mesma linha no que diz respeito à luta antiterrorista.

Já com a Suécia é diferente, Erdogan ainda não está satisfeito com as medidas tomadas por aquele país escandinavo para limitar a acção de grupos terroristas que ameaçam a segurança nacional da Turquia, e que segundo as autoridades turcas, actuam livremente naquele país.

Estocolmo já aprovou uma nova lei antiterrorista, que criminaliza o apoio a entidades terroristas, que entrará em vigor no próximo dia 01 de Junho, mas Ancara diz que indivíduos associados ao PKK, grupo separatista curdo, considerado uma organização terrorista pela NATO e pela UE, actuam livremente naquele país escandinavo. Erdogan exige também a extradição de muitas dezenas de indivíduos procurados por Ancara por alegados actos terroristas, que a justiça sueca recusa enviar para a Turquia. A diáspora curda na Suécia é grande, constituindo cerca de 1% da população daquele país.

A Suécia e a Finlândia submeteram a sua candidatura à Aliança Atlântica juntos, e têm tentado até agora uma adesão conjunta, mas o próprio primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson já admitiu que a adesão dos dois países se fará provavelmente em tempos diferentes. 28 dos 30 países membros da NATO já ratificaram esta adesão. A Hungria que - juntamente com a Turquia - ainda não o fez, já anunciou que o iria fazer nas próximas semanas, apesar de ter adiado o voto no seu parlamento várias vezes. Resta saber agora se Ancara dará luz verde à Suécia depois das eleições presidenciais em Maio próximo, a tempo de confirmar a adesão dos dois países antes da próxima cimeira da NATO em Julho, em Vilnius, na Lituânia.

