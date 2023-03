Timor-Leste: Tribunal de Recurso valida candidatura de 17 partidos às legislativas

Timor-Leste

Em Timor-Leste, o Tribunal de Recurso validou a candidatura de 17 partidos às legislativas de 21 de Maio. Não haverá qualquer coligação pré-eleitoral, uma vez que o Tribunal de Recurso chumbou as três coligações propostas.

Um total de 17 partidos políticos, oito sem qualquer representação parlamentar, foram validados pelo Tribunal de Recurso de Díli como candidatos às eleições legislativas previstas para o dia 21 de Maio. A decisão foi tornada pública este sábado.

A lista final, detalhada em acórdão, foi já notificada a todas as forças políticas, bem como aos órgãos judiciais, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e à Comissão Nacional de Eleições.

O Supremo Tribunal acrescenta que "os candidatos que constam nestas listas não estão afectados por qualquer circunstância que os torne inelegíveis ou os limites no uso das suas capacidades". Há, todavia, excepções, que são as listas apresentadas pela Frente Mudança e pela Aliança Democrata.

No sufrágio de 21 de Maio não haverá qualquer coligação pré-eleitoral, depois de o Tribunal de Recurso ter chumbado as três coligações propostas.

O acórdão com a lista final de partidos vai ser agora publicado no Jornal da República, e na próxima semana deve acontecer o sorteio para a ordem no boletim de voto.

A campanha eleitoral deve começar a 19 de Abril.

