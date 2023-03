Rússia/Bielorrússia

Rússia vai colocar armas nucleares na Bielorrússia

Aperto de mão entre o Presidente da Rússia Vladimir Putin (drt) e o Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko (esq). 26/12/22 AP - Alexey Danichev

Texto por: Cristiana Soares com AFP 2 min

A Rússia assinou um acordo com a Bielorrússia para a instalação, no seu território, de armas nucleares tácticas russas. Putin diz que o acordo respeita o tratado de não proliferação. A União Europeia fala numa "outra escalada do conflito" e Kyiv diz que Moscovo tomou Minsk como refém nuclear.