Finlândia adere à NATO esta terça-feira

NATO

A Finlândia vai tornar-se o 31° membro da NATO amanhã, terça-feira. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, que acrescentou tratar-se de um “momento histórico”.

É já amanhã que a NATO vai dar as boas-vindas à Finlândia. O país nórdico vai passar a ser oficialmente membro da Aliança Atlântica.

O processo de adesão da Finlândia foi "o mais rápido da história moderna da NATO", e a conclusão deste processo, amanhã, traduz-se numa "Finlândia mais segura, e a NATO mais forte", segundo o secretário-geral da organização Jens Stoltenberg.

Em conferência de imprensa, em Bruxelas, Stoltenberg destacou que com a adesão do país nórdico, a fronteira da aliança militar com a Rússia "duplica". O secretário-geral da NATO acrescentou, ainda, que o Presidente da Rússia ordenou a invasão da Ucrânia com o “objectivo claro de enfraquecer a NATO, mas acabou por provocar exactamente o contrário”.

No contexto da invasão russa, Finlândia e Suécia formalizaram as candidaturas de adesão à organização. Todavia, a Suécia acabou por ficar pelo caminho, na medida em que a Hungria e a Turquia continuam a vetar esta adesão. Ancara acusa Estocolmo de proteger líderes curdos suspeitos de participarem num golpe de estado falhado em 2016.

