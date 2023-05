Israel/Palestina

Exército israelita retoma raids contra Faixa de Gaza

O exército israelita anunciou a retoma dos raids contra a Jihad islâmica na Faixa de Gaza. AFP - SAID KHATIB

Texto por: RFI 1 min

As sirenes de alerta voltaram a tocar esta sexta-feira no sul de Israel, depois de Telavive ter retomado os raids contra a Faixa de Gaza após uma noite mais calma. Pelo menos 31 palestinianos morreram, entre eles crianças e mulheres, nos últimos três dias. Do outro lado, a morte de um israelita a assinalar.