Ucrânia: Zelensky em Roma para encontro com Papa Francisco

Deslocação do Presidente ucraniano a Roma para encontros com o Papa Francisco, chefe de Governo e Presidente. Trata-se da primeira viagem de Volodimir Zelensky a Itália desde o início da invasão russa da Ucrânia, que leva na bagagem os dossiers de fornecimento de armas e apoio humanitário.

O Presidente da Ucrânia chega a Itália com encontros marcados com o Papa Francisco, o homólogo italiano Sergio Mattarella e com a chefe de Governo, Giorgia Meloni. Diz Volodimir Zelensky que se trata de “uma visita importante para a vitória ucraniana que se aproxima”.

"É uma honra recebê-lo aqui em Roma”, sublinhou o Presidente italiano. Sergio Mattarella reforçou o apoio de Roma a Kyiv: “estamos completamente do vosso lado”.

Trata-se da primeira viagem de Volodimir Zelensky a Itália desde o início da invasão russa da Ucrânia. A primeira-ministra italiana já se tinha deslocado à capital ucraniana em Fevereiro passado, de forma a mostrar o apoio contínuo do seu país à Ucrânia, apesar das estreitas ligações de elementos da coligação que sustenta o Governo à Rússia. Zelensky deve abordar com Meloni a questão do fornecimento de armas, além do apoio humanitário.

O ponto alto da visita é o encontro com o chefe da Igreja Católica. O Papa Francisco e Volodimir Zelensky já se encontram no Vaticano em 2020, além de inúmeros telefonemas entre ambos desde o início da guerra (Fevereiro de 2022).

Desde o início da invasão que o Sumo Pontífice se tem esforçado na mediação do conflito, mesmo antes de ter condenado a acção russa e a de a ter comparado aos mais graves crimes cometidos contra os ucranianos na época soviética.

A 30 de Abril, de regresso de uma deslocação à Hungria, o papa falou de forma “misteriosa” sobre a possível participação do Vaticano nos esforços de paz. Declarações que surpreenderam Ucrânia e Rússia. A Santa Sé confirmou a existência de movimentações, todavia recusou avançar com detalhes.

Esta semana o Papa Francisco encontrou-se com Alexandre Avdeïev, que está a terminar as suas funções de embaixador da Rússia no Vaticano. Segundo o jornal italiano Il Messaggero, ter-lhe-á entregado uma carta dirigida ao presidente russo Vladimir Putin.

O primeiro-ministro ucraniano Denys Chmyhal foi recebido pelo papa a 27 de Abril. Na altura, disse ter discutido com Francisco sobre uma "fórmula de paz” proposta por Zelensky.

