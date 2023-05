Trégua entre Israel e Gaza após cinco dias de guerra e 35 mortos

Israel/Palestina

Entrou em vigor na noite deste sábado, 13 de Maio de 2023, uma trégua entre Israel e Gaza, negociada pelo Egipto. Desde o início da operação militar israelita contra a Jihad islâmica na Faixa de Gaza, pelo menos 34 palestinianos morreram, entre eles crianças e mulheres. Do outro lado, a morte de um israelita nos arredores de Telavive.

Publicidade Continuar a ler

A trégua, que entrou em vigor na noite passada, coloca uma pausa nos cinco dias de guerra entre o exército israelita e grupos armados palestinianos, que fizeram pelo menos 35 mortos.

Apesar do compromisso de cessar-fogo, dois roquetes foram lançados a partir da Faixa de Gaza 15 minutos após a entrada em vigor do cessar-fogo, e a resposta de Israel surgiu duas horas depois, ao voltar a bombardear Gaza.

O acordo previa o compromisso de “parar de atacar civis e habitações” e entrou em vigor às 22:00 locais deste sábado.

Ambas as partes violaram o cessar-fogo. Todavia parece haver contenção de ambas as partes.

Na Faixa de Gaza, várias centenas de pessoas reuniram-se para celebrar a “vitória”, sublinhando que os últimos dias provaram que “os nossos mísseis são eficazes, que o nosso povo está unido e, hoje, trata-se de um vitória honrosa”, avançou a AFP.

O coordenador especial da ONU para o Processo de Paz no Médio Oriente saudou a trégua alcançada. Tor Wennesland apelou as partes a respeitarem a trégua e elogiou o Egipto "pelos esforços para ajudar a restaurar a calma". O responsável “anseia pela restauração do acesso humanitário e outras medidas sociais e económicas para apoiar a subsistência dos palestinianos em Gaza”.

Desde o início da operação militar israelita, na terça-feira 09 de Maio de 2023, contra a Jihad islâmica na Faixa de Gaza, pelo menos 34 palestinianos morreram, entre eles crianças e mulheres. Do outro lado, a morte de um israelita depois do seu apartamento ter sido atingido, na quinta-feira, por um roquete nos arredores de Telavive.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro