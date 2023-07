Yellen apela à “concorrência saudável” entre Washington e Pequim

EUA/China

Deslocação da secretária do Tesouro dos Estados Unidos à China. Na bagagem de Janet Yellen o objectivo de melhorar as relações comerciais entre os dois países, abaladas por uma rivalidade crescente. À chegada a Pequim, Yellen levantou a bandeira da “concorrência saudável” entre os dois países.

via REUTERS - POOL

Janet Yellen encontrou-se esta sexta-feira com o primeiro-ministro chinês Li Qiang.

Decorre até domingo a visita da secretária do Tesouro dos Estados Unidos à China. Janet Yellen encontrou-se esta sexta-feira com o primeiro-ministro chinês Li Qiang e sublinhou a necessidade de “uma concorrência económica saudável [entre os dois países], não pela lei do mais forte, mas através de um conjunto de regras justas que possam beneficiar os dois estados.

Esta é a primeira deslocação da secretária de estado americana à China, desde que assumiu funções em 2021. Em Pequim, Yellen apelou ainda a que as “divergências” não “deteriorem” “inutilmente” as relações entre os dois blocos.

As declarações surgem em forma de resposta a alguns responsáveis políticos americanos que exigem, desde há meses, uma redução da dependência de Washington em relação ao gigante asiático, num contexto de escalada das tensões geopolíticas.

A secretária de estado do Tesouro insistiu que “um desentendimento entre as duas maiores economias mundiais seria um factor de desestabilização da economia global”.

Por seu lado, o primeiro-ministro chinês sublinhou uma melhoria nas relações entre Pequim e Washington.

