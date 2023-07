Países Baixos

Países Baixos: Mark Rutte abandona política após 13 anos no poder

O Primeiro-ministro holandês vai abandonar a política, após as eleições gerais, ainda sem data marcada, e que foram provocadas pela demissão do seu Governo de coligação. A decisão marca o fim de um período de mais de 13 anos no poder.

O Primeiro-ministro holandês vai abandonar a política. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

Texto por: RFI

Desde 2010, Mark Rutte liderou quatro governos, muitas vezes atingidos por escândalos. O dirigente de centro-direita declarou retirar-se da vida política após as eleições legislativas, previstas para o Outono, depois de disputas internas sobre o agravamento da política de asilo holandesa. O chefe do executivo declarou tratar-se de uma decisão que não é emocionalmente isenta, mas acrescentou "fazer bem a passagem de testemunho". Mark Rutte deveria apresentar-se a um quinto mandato, mas esta segunda-feira acabou por jogar a carta da retirada: "Ontem de manhã, tomei a decisão de não ser de novo cabeça de lista do VVD [Partido para a Liberdade e a Democracia]. Vou abandonar a política quando o novo Executivo tomar posse após as eleições." O anúncio foi feito no Parlamento neerlandês, esta manhã. Rutte sublinhou tratar-se de uma "decisão pessoal" considerando os "acontecimentos das últimas semanas". A data das eleições ainda não foi marcada, mas devem ser realizadas em Outubro ou Novembro.