Veteranos na Ucrânia: Entre o esquecimento e a vontade de voltar a combater

A guerra na Ucrânia continua a causar mortes e feridos entre os combatentes. Para muitos, é a continuação dos combates desde 2014. Para outros, esse tempo passou e deixou as suas marcas. Os veteranos da guerra no Leste da Ucrânia são cada vez mais e são obrigados a mudar de vida , trabalhando com deficiências provocadas pela guerra.

Denys entrou para o exército como condutor em 2013, tornou-se sniper e acabou a combater no Donbass durante 3 anos até Setembro de 2019, quando a sua vida mudou.

"Foi a explosão de uma mina. Eu perdi a perna e o meu companheiro perdeu o braço. Mas estamos vivos", recorda este pai de 3 filhos, sempre a rir, como se tivesse transformado a desgraça numa alegria.

O tom de comédia no discurso de Denys aumenta quando conta quanto leva para casa na pensão de invalidez. "São 2500 hryvnas, é ridículo", informa-nos. Equivale a cerca de 60 euros, bem abaixo do salário mínimo que não chega a 170 euros.

Para ganhar a vida conduz um táxi em Lviv apenas com a perna direita. A caixa automática de mudanças ajuda Denys no trabalho que lhe permite levar para casa o suficiente para alimentar a família. Vive a 75 quilómetros em Chervonohrad, tal como a mãe e a irmã, ambas médicas.

Convicto na necessidade de vencer os russos não poupa críticas aos sucessivos governos em Kiev. "Esqueceram-se de nós", diz o taxista, atirando a políticos como Timoshenko, Poroshenko e até Zelensky. Do actual presidente, reconhece que os veteranos não devem ocupar as prioridades do líder em guerra. Mas para ilustrar as desigualdades, assinala que quem hoje combate ou é ferido tem um bónus de 100000 hryvnas, cerca de 2450 euros.

Denis é um dos 13 mil ex-combatentes feridos antes de Fevereiro de 2022. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala, o Donbass já tinha acumulado quase 400 mil veteranos de guerra. Existe um ministério para os assuntos dos veteranos, mas estes queixam-se de apoios insuficientes.

Muitos deles voltaram para o combate.Da brigada onde Denys foi tenente, há 3 veteranos na linha da frente, a par do seu próprio irmão na zona de Bakhmut. O sentimento anti-russo é inquebrantável. Como sniper, Denys abateu vários inimigos no Donbass e, já com uma prótese, chegou a tentar nova mobilização em 2021, rejeitada pelos comandantes.

"Só preciso de me ajeitar. Sou sniper e posso ajudar. Os russos não têm nada que vir para as nossas terras" , justifica Denys que não acredita que a guerra termine em breve.

Juntando as campanhas militares que lavram no Donbass desde 2014, a Ucrânia vai aumentar o seu contingente de veteranos. Não tratar deles implica impactos na saúde mental e física mas também na política. Afinal de contas os vivos como Denis ainda votam.

