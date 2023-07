Europa segue com atenção as eleições legislativas em Espanha

Espanha/Eleições

Eleições legislativas antecipadas em Espanha, este domingo. Um sufrágio que é seguido atenciosamente por toda a Europa. Espanha vota este ano, pela primeira vez, em eleições gerais numa época de férias de verão e com altas temperaturas, o que levou a um recorde de pedidos de eleitores para votarem por correio.

São chamados às urnas 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

Os espanhóis votam para eleger um novo Governo, num sufrágio antecipado pelo primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de Maio.

O Primeiro-Ministro socialista Pedro Sánchez foi o primeiro dos quatro principais candidatos a votar e enfatizou que estas eleições são "muito importantes (...) para o mundo e para a Europa".

O líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, após votar no centro de Madrid, disse à imprensa que espera que Espanha "inicie uma nova era".

Por seu lado, o líder do Vox, Santiago Abascal, afirmou estar convencido de que as eleições "permitirão uma mudança de rumo em Espanha".

A ministra do Trabalho em exercício, Yolanda Díaz, líder do Sumar, esquerda radical, reforçou o sentimento de um pleito histórico: "para as pessoas da minha geração, estas são as eleições mais importantes. É a próxima década que está em jogo".

As urnas abriram às 09h00 locais e cerca de 37,5 milhões de eleitores foram convocados para renovar os 350 deputados e 208 senadores. A votação encerra às 20h00 locais, mas será necessário esperar cerca de uma hora para a publicação dos primeiros resultados.

