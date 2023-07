Espanha/Eleições

Espanha: PP vence mas sem maioria absoluta com VOX

Nas eleições legislativas em Espanha que decorreram este domingo, os conservadores do Partido Popular (PP) venceram, mas não conseguiram uma maioria absoluta, mesmo com os votos do VOX. ​​​​​​Contrariando todas as sondagens, o PSOE de Pedro Sánchez, obteve um resultado mais confortável que o esperado.

Pedro Sánchez do PSOE (esq.) e Alberto Feijóo do PP (drt.). AFP - JAVIER SORIANO,OSCAR DEL POZO

Texto por: RFI

O PP conseguiu eleger 136 deputados e o VOX 33 parlamentares. No total, PP e VOX somam 169 deputados no parlamento, ficando a sete lugares dos 176 necessários para a maioria absoluta. O PSOE, do actual primeiro-ministro, elegeu 122 deputados e a coligação Sumar, de partidos de esquerda e extrema-esquerda obteve 31 lugares. Juntos, perfazem 153 lugares na assembleia. Resultados cerrados que podem indicar um bloqueio para a formação de um novo executivo. Mesmo assim, no fim da noite eleitoral, Alberto Feijóo, líder do PP, dado como favorito em todas as sondagens, sublinhou o seu direito a governar. Como o candidato que teve mais apoio nas eleições gerais, com toda a humildade e determinação, cabe-me a função de iniciar diálogos para formar Governo. Contrariando todas as sondagens, o PSOE de Pedro Sánchez, obteve um resultado mais confortável que o esperado com a eleição de mais dois deputados que nas Legislativas de Novembro de 2019 No discurso após resultados, o actual primeiro-ministro espanhol ressalvou o fracasso do "bloco de retrocesso." Somos muitos mais os que querem que Espanha continue a avançar, do que os que querem o caminho do retrocesso do Partido Popular com o VOX. Contas feitas, os resultados deste domingo mostram que, ao contrário da direita, o PSOE ainda tem hipóteses de iniciar diálogos - mesmo que extremamente difíceis - tendo em vista a formação de governo.