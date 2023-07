Grécia “em guerra” contra os incêndios

Grécia

Esta segunda-feira, os bombeiros continuam o difícil combate aos incêndios. Um trabalho que acaba por ser dificultado pelas elevadas temperaturas que fustigam o país. Milhares de turistas já foram retirados das ilhas gregas de Rodes e Corfu.

Um incêndio de grandes dimensões no norte de Corfu levou, esta madrugada, à retirada preventiva de cerca de 2500 pessoas da ilha. Todavia, os responsáveis gregos garantem que até ao momento em Corfu as labaredas não atingiram nem casas, nem hotéis.

Um violento incêndio também na turística ilha de Rodes levou à retirada forçada de 32.000 turistas. As autoridades falam “na maior operação desta envergadura na Grécia”.

Em 2022, mais de 2.5 milhões de turistas visitaram a ilha de Rodes. É um dos principais destinos de férias na Grécia, com inúmeros hotéis espalhados pelas suas costas.

O primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis, declarou esta segunda-feira que a Grécia está “em guerra contra (…) os incêndios” e lembrou que pela frente ainda têm “três dias difíceis” devido à vaga de calor.

A agência de meteorologia grega indicou esta manhã que a vaga de calor vai continuar a subir entre amanhã e quarta-feira, altura em que os termómetros deverão atingir os 44°. A partir de quarta-feira à tarde, são “esperadas trovoadas no centro e oeste do país, provocando uma baixa de 6 a 8 graus celsius”, avançam as autoridades.

Fustigada por uma das mais longas ondas de calor das últimas décadas e com temperaturas que no domingo chegaram aos 46°, a Grécia está também a braços com violentos fogos florestais, desde a semana passada.

