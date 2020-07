Bispo de Bissau renuncia ao cargo por razões de saúde

Após 20 anos no cargo e invocando motivos de saúde, Dom Camnaté Na Bissign deixou hoje de ser bispo de Bissau.

Publicidade Continuar a ler

O prelado deu hoje uma conferência de imprensa na cúria diocesana de Bissau para explicar porque decidiu renunciar.

Aos 67 anos, Dom José Camnaté Na Bissign, natural de Mansoa, no centro/norte da Guiné-Bissau, decidiu abandonar o cargo de bispo da igreja católica e líder da diocese de Bissau.

Ordenado primeiro bispo guineense, em fevereiro do ano 2000, Dom Camnaté pediu ao Papa Francisco para deixar o cargo por sentir que a saúde já não lhe permite continuar.

“É verdade que o tempo normal para que um bispo apresente a sua renúncia ao cargo são 75 anos, mas até lá chegar senti que é demais. Neste momento a minha saúde já não responde às exigências do trabalho, exercício da responsabilidade, é por isso que apresentei esses argumentos ao Santo Padre e que os aceitou. Agradeço ao Santo Padre e a todos vocês que rezaram por mim”, declarou o bispo de Bissau.

Mesmo deixando as funções de bispo, Dom Camanté Na Bissign vai continuar na senda do lema com o qual foi ordenado: A luta pela consolidação da paz na Guiné-Bissau.

Fontes da igreja católica disseram à RFI que Camnaté Na Bissign vai agora para Itália em tratamento médico e assim que estiver restabelecido retornará ao país para continuar com o trabalho de busca da paz entre os guineenses.

A igreja católica guineense conta com dois outros bispos. O guineense Dom Lampra Cá, bispo auxiliar de Bissau e o brasileiro, Dom Carlos Zilly que cuida das dioceses do leste e sul da Guiné-Bissau.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Mussá Baldé.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro