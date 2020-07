Nuno Nabian diz que CEDEAO reconhece o seu governo

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, afirmou, em Lisboa, que a CEDEAO, reconheceu o seu Governo. Numa entrevista à agência Lusa publicada este domingo, Nuno Nabian defendeu que o seu executivo respeita a Constituição e os resultados eleitorais, um dia depois de cerca de 500 guineenses terem contestado a sua legitimidade num protesto na capital portuguesa.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse que a CEDEAO, reconheceu o seu Governo. Recordo que Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, o partido que venceu as legislativas de março de 2019, denunciou à RFI que esse governo e a aprovação de uma nova maioria parlamentar é "brincar com o país".

Na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU expressou preocupação com os recentes incidentes na Guiné-Bissau e admitiu a possibilidade de adoptar "medidas apropriadas".

Em entrevista à agência Lusa, Nuno Nabian defendeu que o seu executivo respeita a Constituição e os resultados eleitorais.

"A CEDEAO reconhece o Governo actual, porque tudo aquilo que é da base da Constituição foi cumprido de acordo com as recomendações da CEDEAO", afirmou Nuno Nabian.

Nuno Nabian, Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau

Este sábado, cerca de 500 guineenses a viver em Portugal participaram numa manifestação em Lisboa para pedir o respeito pela Constituição e para se oporem à visita do primeiro-ministro Nuno Nabian a Portugal. Mariano Quade, um dos organizadores do protesto, explica porquê: “Esta manifestação é feita num momento em que temos um primeiro-ministro que também foi colocado à força, à revelia daquilo que é a ordem democrática. E também estranhamos, e de que maneira, a recepção ou o acolhimento oficial que tem sido dado a um primeiro-ministro que não está de acordo com aquilo que é a Constituição.”

Mariano Quade, Organizador de protesto em Lisboa

Protesto da diáspora guineense contra a crise política na Guiné-Bissau. Lisboa, 11 de Julho de 2020. © LUSA - TIAGO PETINGA

A Guiné-Bissau está a viver um período de especial tensão política desde o início do ano, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Umaro Sissoco Embaló vencedor da segunda volta das eleições presidenciais.

O candidato dado como derrotado, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, não reconheceu os resultados eleitorais, alegando que houve fraude e meteu um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, que não tomou, até hoje, qualquer decisão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro