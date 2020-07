Guiné-Bissau/Facebook

Guiné-Bissau/Madem: cortar acesso ao Facebook e Internet ?

Jurista Abdu Mané, deputado e líder da bancada do Madem, na Guiné-Bissau, apela à contenção nas redes sociais. © rfi/Mussá Baldé

Texto por: RFI | Mussá Baldé

Com o agudizar da crise política na Guiné-Bissau, as redes sociais transformaram-se em lugares apropriados para ataques e contra-ataques entre apoiantes de lideres políticos, deputados do Madem preocupados com esta onda de violência verbal, apelam mesmo ao corte do Facebook ou mesmo da Internet.