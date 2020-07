Parlamentares de Bissau denunciam aumento de violência contra crianças e mulheres

Até aqui as denúncias eram feitas pelas ONG's. Agora são os deputados que se insurgiram contra o aumento de situações de violência contra crianças e mulheres na Guiné-Bissau. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

Os parlamentares dizem que há fortes indícios de aumento de casos de violência contra crianças e mulheres um pouco por todo o país.

O deputado Conduto de Pina, eleito pelo arquipélago dos Bijagós, denunciou um caso que o próprio diz ser tráfico de crianças que estaria a ser perpetrado por uma cidadã francesa, dona de uma escola na ilha de Bubaque.

Segundo Conduto de Pina, a senhora estaria a levar de forma fraudulenta crianças dos 7 aos 17 anos, crianças da ilha de Canhabaque, para fora da Guiné-Bissau.

O destino dessas crianças seria Europa, mas passando pela ilha da Antígua, no mar do Caribe.

Conduto de Pina diz que a senhora teria levado já três crianças no ano passado no mesmo esquema, mas que só não levou outras cinco este ano, por causa da sua denúncia do caso no parlamento e aos órgãos de comunicação social.

Uma outra deputada, Salomé dos Santos, fez um conjunto de denúncias de casos de violência contra crianças e mulheres na zona leste da Guiné-Bissau.

Uma criança de 17 anos degolada, uma criança de três anos atirada a uma fossa sanitária, abuso sexual contra menores e situações de evidenciam medo e tristeza de mulheres nas aldeias da zona leste da Guiné-Bissau.

São relatos de situações apuradas por uma comissão parlamentar que esteve em várias aldeias de Bafatá e Gabú.

A deputada pede resposta rápida e atenção particular do Governo sobre estes e outros casos.

De Bissau, o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência da Guiné-Bissau, 28/7/2020

