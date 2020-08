Guiné Bissau

Guiné-Bissau defronta hoje a Holanda no 1° campeonato mundial de jogo de damas via Internet

Guiné-Bissau defronta Holanda no primeiro campeonato mundial virtual de jogo de damas © Mussá Baldé

Texto por: Mussá Baldé 1 min

A Guiné-Bissau defronta hoje a Holanda no primeiro campeonato mundial de jogo de damas. O jogo é referente aos quartos de final do mundial de jogo de damas que é disputado virtualmente. O campeonato é disputado através da Internet e o dado interessante é a Guiné-Bissau está entre as oito melhores seleções do jogo de damas.