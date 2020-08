Guiné-Bissau: Presidente Sissoco Embaló avista-se com Paulo Gomes

O Presidente Umaro Sissoco Embaló avistou-se esta sexta-feira com o seu antigo adversário político Paulo Gomes, na qualidade de membro de Conselho de Administração do Fundo Especial da União Africana para Luta Contra a Covid-19, ambos analisaram estratégias para combater a pandemia na Guiné-Bissau.

Paulo Gomes, membro de Conselho de Administração do Fundo Especial da União Africana para Luta Contra Covid-19 e o Presidente Umaro Sissoco Embaló são adversários políticos.

Nas últimas eleiçoes presidenciais, Paulo Gomes apoiou Domingos Simões Pereira, chegando mesmo a afirmar que eleger Umaro Sissoco Embaló seria um perigo para o país, por este ser inexperiente.

Passadas as eleições, esta sexta-feira, 7 de Agosto, Paulo Gomes foi recebido em audiência pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló, na qualidade de membro de Conselho de Administração do Fundo Especial da União Africana para Luta Contra Covid-19.

Os dois políticos analisaram as possibilidades de Paulo Gomes apoiar a Guiné-Bissau na mobilização de fundos, para financiar a estratégia guineense para combater a pandemia de Covid-19.

"...a questao do Covid-19, tem implicações importantes em matéria económica, acredito que em paralelo à questão de lutar contra o vírus, é preciso também que se possam conseguir meios para as populações mais vulneráveis, as mulheres e os homens, o mundo está em crise e o nosso país vai sofrer muito com essa crise, e eu penso que estamos só no inicio dessa crise, infelizmente, não quero ser pessimista, mas quero acreditar que as consequências desse vírus, ainda não se fizeram sentir totalmente e é preciso que haja uma união nacional para fazer face a isso, então manifestei o agrado pelo apoio que o Presidente da República está a dar à alta comissária, nessa matéria e isso torna muito mais fácil o apoio que eu, como guineense, posso dar para ajudar".

Para já Paulo Gomes vai doar pessoalmente 20 mil máscaras à Alta-Comissária de luta contra a Covid-19, Magda Robalo.

Mas por recear que a crise provocada pela pandemia faça estragos na economia, Paulo Gomes anunciou ao Presidente Sissoco Embaló, que vai ouvir o sector privado e a sociedade civil sobre quais os apoios do que necessitam urgentemente.

Paulo Gomes avançou com números assustadores: África vai perder qualquer coisa como 40 mil milhões de dólares em consequência da pandemia e a Guiné-Bissau precisa movimentar-se rapidamente para captar recursos onde quer que estejam.

